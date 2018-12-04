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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Akaryakıt kaçakçılığı - İSTANBUL

Akaryakıt kaçakçılığı - İSTANBUL

- Operasyondan detaylar İstanbul 'da akaryakıt kaçakçılığı - Operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da 2 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mahmutbey Mahallesi Küçükhalkalı Caddesi'ndeki bir tır parkında kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Bu kapsamda tır parkına operasyon düzenleyen ekipler, Ahmet Ş, Oktay P. ve Halil A'yı gözaltına aldı.Tır parkında yapılan aramada, tanklar içerisinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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