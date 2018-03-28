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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan kamyonet hurdaya döndü

Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan kamyonet hurdaya döndü

Kaza yapan araçtan detay

Karya Akkale Akaryakıt İstasyonu 

-Aracın kaldırılması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir kamyonetin akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Ayvacık ilçesi yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan Alpay Erden idaresindeki 17 TB 134 plakalı peynir yüklü kamyonet, Ayvacık ilçesi girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak, yola savruldu. Yola savrulan araç hurdaya dönerken, Çanakkale-İzmir karayolu da kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kısa sürede kaldıran kamyonet sonrasında yol tekrar ulaşıma açılırken, kazada kamyonet sürücü Alpay Erden yaralanarak, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akaryakıt istasyonunun tabelasında ise maddi hasar oluştu.
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