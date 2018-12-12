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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunu soyan gaspçıları kırık tampon ele verdi

Akaryakıt istasyonunu soyan gaspçıları kırık tampon ele verdi

- güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Akaryakıt İstasyonu Galler Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-- güvelik kamerasında aracın görüntüsü
-- kırılan tamponun fotoğrafı
-- zanlıların emniyetten çıkışı
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunu soyan maskeli ve pompalı zanlıları kaçarken kırdıkları minibüsün ön tamponu ele verdi. Polis tarafından yakalanan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, 3 Ekim günü Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonu meydana geldi. İstasyona gece geç saatlerde, ellerinde pompalı tüfekle gelen 3 kişi, istasyon çalışanlarını tüfeği doğrultarak etkisiz hale getirdi. İstasyonda bulunan bir miktar parayı alan zanlılar, plakasını kapattıkları siyah minibüsle olay yerinde kaçtı. Şüphelileri yakalamak için Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurup çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kaçarken minibüsün sağ ön tamponunun kırıldığını belirledi. Bunun üzerine ilçedeki yaklaşık 200 minibüsü incelemeye alındı. Olayda kullanılan minibüsü kırık tampondan tespit eden polis ekiplerinin şüphelilerin eşgallerini belirledi. Ekipler eş zamanlı yaptıkları operasyonda O.S, S.S.Ç. ve U.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi. (MY-MB-
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