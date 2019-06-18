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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunu soyan 3 kişi yakayı ele verdi Haberi

Akaryakıt istasyonunu soyan 3 kişi yakayı ele verdi Haberi

-Şahıslardan birinin adliyeye sevk edilmesi

Akalan Sigara Dizüstü Bilgisayar Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri 

--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdikleri akaryakıt istasyonundan bir miktar para, 51 karton sigara ve 1 adet dizüstü bilgisayar çalan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olay, 1 Haziran tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonuna giren 3 kişi içeriden 51 karton sigara, 1 adet bilgisayar ve 15 TL para çalarak kayıplara karıştı. Soyulduklarını fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemelerde akaryakıt istasyonuna giren şahısların H.A., D.A. ve Ö.F.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından dün düzenlenen operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. (MK-
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