Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda yaşanılan dehşet anları kamerada

Akaryakıt istasyonunda yaşanılan dehşet anları kamerada

Olay yanının güvenlik kamerası görüntüleri

Hastane Psikoloji Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Saldırı 

-Olay yerinde polisler
-Yerde iki adet bıçak
-Yakalanan saldırganın polisler arasında görüntüsü
-Yaralının fotoğrafı

( SAMSUN -1)- Pompacı olan eniştesine 2 adet Rambo diye tabir edilen bıçakla saldırıp ağır yaraladı SAMSUN

- Samsun'da bir kişi, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan eniştesine 2 adet Rambo bıçağı diye tabir edilen bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Olay yerinde bulunan polisler enişteyi ölümden kurtarırken, dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik problemleri bulunduğu öğrenilen ve eniştesinin kendisine hakaret ettiğini iddia eden Muhammet Ö.(43), eniştesi Ömer Ü.A.'nın(48) pompacı olarak çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Muhammet Ö., elinde Rambo bıçağı diye tabir edilen 2 adet bıçakla eniştesine saldırdı. Bu sırada Muhammet Ö. eniştesini elinde bıçak kovalamayı sürdürürken, tesadüfen olay yerine gelen Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, olaya müdahale etti. Polisler silah çıkartıp saldırganı yakalayarak Ömer Ü.A.'yı ölümden kurtardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ömer Ü.A. tedavi altına alındı. 4 yerinden bıçaklanan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen eniştesini kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakladığını söyleyen Muhammet Ö., Denizevleri Polis Merkezine götürüldü. Muhammet Ö.'nün eniştesini bıçaklama ve kovalaması ile polisin olaya müdahale anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı