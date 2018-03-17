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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda yangın - KONYA

Akaryakıt istasyonunda yangın - KONYA

- Yangın çıkan yerden görüntü - Yükselen dumanlar - Ambulans görüntüsü Konya 'da akaryakıt istasyonunda yangın - Selçuklu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun büro bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüKONYA (AA) - Konya ’da bir akaryakıt istasyonunun büro bölümünde yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi İstikamet Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun büro olarak kullanılan bölümünden alevler yükseldi.İhbar üzerine istasyona gelen itfaiye ekipleri, alevleri akaryakıt bulunan bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı.Polis ekibi, kundaklama şüphesi üzerine istasyonda inceleme yaptı.

Karya Akaryakıt İstasyonu Trol 

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