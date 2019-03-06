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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı... Yangının tanklara ulaşmaması için mücadele veriliyor

Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı... Yangının tanklara ulaşmaması için mücadele veriliyor

GÖRÜNTÜ DETAY

Karya Karahisar Kazan Dairesi Akaryakıt İstasyonu 

-YANGIN GÖRÜNTÜSÜ

( GİRESUN ) GİRESUN

- Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonundaki yangın çıktı. Öğle saatlerinde akaryakıt istasyonu görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı.
Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun kalorifer kazan dairesinde yangın çıktı. Çıkan yangına ilk önce istasyon çalışanları müdahale etti.Olay yerine gelen Şebinkarahisar Belediyesi itfaiyesi ise çıkan yangının akaryakıt tanklarına ulaşmaması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.
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