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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda yangın - ADANA Video

Akaryakıt istasyonunda yangın - ADANA Video

- Akaryakıt istasyonunun dış görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Genel detay görüntüAkaryakıt istasyonunda yangın - Adana 'da akaryakıt istasyonunun yakıt dolum pompasında çıkan yangın çalışanların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüADANA (AA) - Adana 'da bir akaryakıt istasyonunun yakıt dolum pompasında çıkan yangın görevlilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakıt dolum pompasında yangın çıktığını fark eden çalışanlar müdahalede bulunarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerin daha önce izinsiz gösterilerin sıklıkla yapıldığı bölgede olması nedeniyle olay yerine asayiş ekiplerinin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi.Olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, istasyon çalışanlarının kısmen söndürdüğü yangına müdahale etti.Ekipler, alevleri diğer dolum pompalarına sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri, çalışmalar sırasında çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı.İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, yangının dolum pompasının elektrik aksamından kaynaklandığını tespit etti.

Polis Karya İzinsiz Gösteri Akaryakıt İstasyonu Yangına Müdahale 

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