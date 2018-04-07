Akaryakıt istasyonunda otomobilin alev alması güvenlik kamerasında - AYDIN
- Güvenlik kamerası görüntüleriAkaryakıt istasyonunda otomobilin alev alması güvenlik kamerasında - Aydın 'da yakıt dolumu yapılırken motor kısmı alev alan otomobilin görevliler ve vatandaşlarca söndürülmesi güvenlik kamerasına yansıdıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde akaryakıt istasyonunda motor bölümü alev alan otomobile, çalışanlar ve çevredeki vatandaşlarca müdahale edildi.Emin Beyazıt 09 NZ 025 plakalı otomobiliyle benzin almak üzere Hisar Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna gitti.Beyazıt, otomobilini yakıt almak üzere park ettiği sırada aracın motor bölümü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden görevliler, aracı istasyondan uzaklaştırıp yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu.Korku ve paniğe yol açan yangın büyümeden söndürüldü.Araçta çıkan yangın, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, dumanı fark eden bir vatandaşın araca doğru koşması, sürücünün de otomobili geri iterek uzaklaştırması yer alıyor. Ön kısmı alevler içinde kalan otomobil güvenli bir bölüme çekilirken çalışanların yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmesi de görüntülere yansıyor.