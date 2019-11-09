Akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamerada

- Gaziantep’te akaryakıt istasyonunda hırsızlık yapan 3 şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlar kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi akaryakıt İstasyonunda hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Polis hırsızları kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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