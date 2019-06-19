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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Akaryakıt İstasyonunda Garip Patlama: Kokain Havaya Saçıldı

- Akaryakıt İstasyonunda Garip Patlama: Kokain Havaya Saçıldı

Patlama anı

Uyuşturucu Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Benzin Uyuşturucu Kaçakçısı 

-Sürücünün kaçması

( BUENOS AIRES ) - Akaryakıt istasyonunda garip patlama: Kokain havaya saçıldı BUENOS AIRES

- Arjantin’in Salta eyaletinde akaryakıt istasyonunda bir araçta nedeni bilinmeyen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından araçtaki kokain havaya saçıldı. Arjantin’in kuzeyindeki Salta eyaletinde Oran kentinde akaryakıt istasyonunda benzin doldurulan beyaz bir aracın arka kısmında nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle aracın arka camı paramparça olurken çevreyi beyaz bir toz bulutu kapladı. Patlamanın ardından şaşkınlığa uğrayan araç sahibi aracın arka koltuğunu kontrol ettikten sonra yanındaki kişiyle birlikte aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen polis tarafından yapılan incelemede, patlamadan sonra meydana gelen toz bulutunun nedeni ortaya çıktı. Polis, araçta bulunan kokainin patlama nedeniyle havaya saçıldığını belirtti.
Olayın ardından kaçan uyuşturucu kaçakçısının görüntüleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheli ve yanındaki arkadaşını arıyor.
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