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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü... İstasyon tabelası alev alev yandı

Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü... İstasyon tabelası alev alev yandı

İtfaiye ekiplerinin yanan tabelayı söndürme anından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Karya Akaryakıt İstasyonu Yangına Müdahale 


- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun gösterge tabelası alev aldı. Yangında çalışanlar ve çevredekiler büyük panik yaşarken, tabeladaki yangın istasyona ulaşmadan söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Dokuzkavaklar Mahallesi Denizli- Ankara karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun gösterge tabelasında yangın çıktı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olay çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Başkanlığına bağlı ekipler, istasyona gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği yangın kısa sürede akaryakıtların bulunduğu bölüme ulaşmadan söndürüldü. Büyük bir facianın önlendiği yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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