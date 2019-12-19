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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücü suçüstü böyle yakalandı

Akaryakıt istasyonunda drift yapan sürücü suçüstü böyle yakalandı

güvenlik kamerası görüntüsü

Para Cezası Güvenlik Kamerası Araç Kullanmak Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri 

-drift yapma anı
-polis ekiplerinin gelmesi

( KONYA )- Drift atan otomobil sürücüsüne 9 bin 46 lira ceza KONYA

- Konya'da akaryakıt istasyonunda drift atan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Araç sürücüsüne 9 bin 46 lira para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi. Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir otomobil istasyona gelerek yakıt pompalarının arasında drift attı. O sırada olay yerinden geçen polis ekiplerinin uyarısı üzerine araç sürücü akaryakıt istasyonu içerisinde durduruldu. Bu anlar ise istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Ekipler, aracı durdurarak sürücüyü araçtan indirirken, yaptıkları incelemede sürücü M.Ş.'nin ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücü M.Ş.'ye belgesiz araç kullanmak ve drift atmaktan 9 bin 046 lira idari para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.
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