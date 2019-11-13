Akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendi - KASTAMONU
- - Akaryakıt istasyonundan genel görüntü - Güvenlik kamerası görüntüsü Kastamonu 'da akaryakıt istasyonuna giren ayı görüntülendiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Azdavay ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna giren ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun çalışanları, bir ayının istasyona geldiğini gördü. Bir süre çevrede dolaşan ayı, akaryakıt istasyonu çalışanlarını görünce de hızla kaçarak gözden kayboldu.Ayının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri, sosyal medyada da ilgi çekti.
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