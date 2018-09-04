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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın

Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın

-yangından detay

Söndürme Tüpü Karya Efes Akaryakıt İstasyonu Yangına Müdahale 

--alevler
--söndürme çalışşması
--vatandaşların koşuşturması
--soğutma çalışması

( ANTALYA )- Kurumuş otlar ve kamışların bulunduğu boş arazide başlayan yangın istasyona ulaşmadan söndürüldü- Vatandaşlar yangın söndürme tüpü, hortum ve kovalarla yangına müdahale etmeye çalıştı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınında çıkan yangın korkulu anlar yaşanmasına sebep oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının akaryakıt istasyonuna ulaşmasını önledi. Akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan kuru ot ve kamışlardan başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede etrafa yayılırken, akaryakıt istasyonu çalışanları, çevredeki ev ve işyerindeki vatandaşlar yangın söndürme tüpü, hortum ve kovalarla yangına müdahalede bulundu. Bazı vatandaşların da ellerindeki ağaç dallarıyla yangına müdahalede bulunduğu gözlendi. Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etmesi ve rüzgarın ters yönde esmesi yangının Akaryakıt istasyonuna ulaşmasını engelledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, akaryakıt istasyonundakiler başta olmak üzere çevredeki ev ve işyerlerindeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Geriş bir alanda etkili olan yangın, çoğunluğu Nar ağacı olmak üzere akaryakıt istasyonu bahçesinde bulunan ağaçların ve kamışların yanmasına neden oldu. (ak)
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