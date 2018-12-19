Akaryakıt istasyonu çevresinde 'drift' yapan sürücüye ceza - ESKİŞEHİR Video
Akaryakıt istasyonu çevresinde "drift" yapan sürücüye ceza - ESKİŞEHİR - Detay görüntü Akaryakıt istasyonu çevresinde "drift" yapan sürücüye cezaESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de kullandığı aracıyla "drift" yaptığı belirlenen sürücüye 5 bin 10 lira ceza uygulandı. Eskişehir - Kütahya kara yolunun 4. kilometresindeki akaryakıt istasyonu çevresinde bir otomobilin drift yaptığı ihbarı alan polis ekipleri kısa sürede sürücü S.A'yı yakaladı.Ekipler sürücü S.A'ya drift yapmaktan 5 bin 10 lira idari para cezası kesti. Araç da 60 gün trafikten men edildi.