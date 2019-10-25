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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü - BRÜKSEL Haberi

Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü - BRÜKSEL Haberi

- Görüşmeden detaylar - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile NATO Karargahı'nda görüştü - İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemlerin, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü vurgulandıBRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak için geldiği NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü vurgulandı.

Nani Uluslararası Laos 

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