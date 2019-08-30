Akar: 'YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz' - ANKARA
Akar: "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz" - ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın soruları yanıtlaması30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte devlet mezarlığını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Bakan Akar, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
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