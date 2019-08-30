Akar ve TSK'nın komuta kademesi devlet mezarlığını ziyaret etti - ANKARA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte devlet mezarlığına gelişi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması - Hulusi Akar'ın karanfil bırakmasıANKARA - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte devlet mezarlığını ziyaret ederek karanfil bıraktı.
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