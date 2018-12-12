Akar:'Terörle mücadeledeki kararlılığımız İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde devam etmektedir' - ANKARA
Akar:"Terörle mücadeledeki kararlılığımız İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde devam etmektedir" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasıANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı. (2)Milli Savunma Bakanı Akar: "Terörle mücadeledeki kararlılığımız İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde devam etmektedir."