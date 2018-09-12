Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Ermekbayev ile görüştü - ANKARA

Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Ermekbayev ile görüştü - ANKARA

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev'in tokalaşması - Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev'in askeri tören ile karşılanması - Kazakistan Savunma Bakanı Ermekbayev'in Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalamasıAkar, Kazakistan Savunma Bakanı Ermekbayev ile görüştü - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev'i askeri törenle karşıladıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev ile görüştü.Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Ermekbayev'i Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı.Tören kıtasını selamlayan konuk bakan, daha sonra Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.Bakan Akar ile Ermekbayev görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Askeri Tören 

İlgili Foto Galeriler
MİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip GetirdiMİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip Getirdi
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı