Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Ermekbayev ile görüştü - ANKARA
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev'in tokalaşması - Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev'in askeri tören ile karşılanması - Kazakistan Savunma Bakanı Ermekbayev'in Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalamasıAkar, Kazakistan Savunma Bakanı Ermekbayev ile görüştü - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev'i askeri törenle karşıladıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Ermekbayev ile görüştü.Akar, Kazakistan Savunma Bakanı Ermekbayev'i Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı.Tören kıtasını selamlayan konuk bakan, daha sonra Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.Bakan Akar ile Ermekbayev görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.