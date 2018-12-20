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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Akar: 'İsterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler' - DOHA

Akar: 'İsterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler' - DOHA

Akar: "İsterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler" - DOHA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ziyaretinden detaylar - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar''ın konuşması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerlerle sohbetiAkar: "(Fırat’ın doğusunda teröristlerin kazdığı tüneller) İsterse yerin dibine girsinler, yeri ve zamanı geldiğinde kazdıkları çukurlara gömülecekler"Milli Savunma Bakanı Akar: "Şimdi önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda yoğun bir şeklide çalışmaktayız."Akar: "(Sincar ve Karacak Dağı’na hava harekatı) Herhangi bir sivile, masuma zarar vermeden orada teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sağlandı."

Hava Harekatı Teröristler 

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