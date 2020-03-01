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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Akar: '(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurları olacaktır' - HATAY

Akar: '(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurları olacaktır' - HATAY

Akar: "(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurları olacaktır" - HATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasıHATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay 'da açıklamalarda bulundu. (2)Akar: "(İdlib)Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın"Akar: "(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır"

İdlib Rejim Saldırı Meşru Müdafa 

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