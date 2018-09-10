Akar, Burundi Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti - ANKARA Haberi
- Milli Savunma Bakanı Akar'ın Burundi Genelkurmay Başkanı'nı kabulünden görüntüler - DetaylarAkar, Burundi Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Niyongabo ile görüştü - Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Niyongabo'yu kabul etti.Akar, Korgeneral Niyongabo ile Bakanlık'taki makamında görüştü.Basına kapalı kabul öncesi konuk komutan, Bakanlık şeref defterini imzaladı. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.