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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Akan trafikte seyir halindeki motosiklete binen 4 çocuk yürekleri ağza getirdi

Akan trafikte seyir halindeki motosiklete binen 4 çocuk yürekleri ağza getirdi

Çockuların tehlikeli yolculuğu

( İSTANBUL - ÖZEL)- Bir motosiklet dört çocuk İSTANBUL

Kamera Küçük Çocuk Uttu Cep Telefonu 


- Pendik'de bir motosiklet ve ona bağlı sepette dört küçük çocuğun trafikte seyir halinde gitmesi yürekleri ağza getirdi . Çocuklardan bazıları sepetten sarkarken yaşları 18'den küçük çocukları tehlikeli yolculuğu kameralarca kaydedildi. Pendik'te trafikte dört çocuğun oluşturduğu manzara yürekleri ağza getirdi. Motosiklet ve ona bağlı sepette dört küçük çocuğun seyir halinde gittiği anlar vatandaşları korkuttu. Bazı çocuklar sepetten sarkarken, motosiklet hızla trafikte seyir halinde gitti. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde küçük çocuklar hızla motosikletle seyir halinde gidiyor. Bu sırada bazı çocuklar sepetten sarkıyor.
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