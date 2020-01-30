Akan trafikte bir anda yola giren genç kadına otomobil çarptı

-Kaza yeri genel

-112 ekiplerinin kadını sedyeyle araca götürmesi

-Sürücü röportaj



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz T. idaresindeki 55 SF 537 plakalı otomobil Sena Y. isimli genç kadına çarptı. Kazada yaralanan genç kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı, 112 acil servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası konuşan sürücü, “Yol kenarında duran kadın, bir anda yola geri geri iniverdi. Gördüm ama bu kadar durabildim” sözleriyle genç kadının yol kenarında beklerken arkasına bakmadan yola indiğini, kadını gördüğünü ancak duramadığını iddia etti.



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