Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Akademisyen cinayetinde şok detay... Katil zanlısı 2 şarjör değiştirerek 23 el ateş etmiş Video

Akademisyen cinayetinde şok detay... Katil zanlısı 2 şarjör değiştirerek 23 el ateş etmiş Video

-ARŞİV-

Nüfus Cüzdanı Katil Zanlısı Cüzdan Cinayet 

-Cenazelerin Çıkışı
--FOTOĞRAFLAR-
-Sırasıyla
-ilk fotoğraf Soldan 1. Fatih Özmutlu, Soldan 2. Serdar Çaylak, Soldan 5. Mikail Yalçın
-ikinci fotoğraf Soldan 1. Fatih Özmutlu (mavi gömlekli) soldan 5. (elinde çiçek buketi olan) Serdar Çaylak

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren şahsın iki şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan katil zanlısı Volkan B.'nin işlediği cinayette kullandığı silahıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca, zanlı Volkan B.'nin, 3 yıl ayrı yaşadığı ve geçen yıl boşandıkları Saadet Aylin B.'nin nüfus cüzdanını değiştirmediği de belirtildi. Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinde gözaltında bulunan Volkan B. ile eski eşi Saadet Aylin B.'nin sorguları devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı