Akademik kurbanlıklar bayrama hazırlanıyor İzle

-KOYUN DETAYLARI

-BÖLÜM BAŞKANI AÇIKLAMASI

-KOYUNLARIN VETERİNER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN MUAYENESİ

-KURBAN ALANLARA UYARI

-KURBANLIK KOYUN GÖRÜNTÜLERİ



( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR



- Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde bulunan Balıkesir bölgesine özgü kıvırcık koyunlardan elde ettikleri 40 kuzuyu kurbanlık olarak üniversite personeline satacak. Kıvırcık koyunlardan elde edilen 40 kuzuyu antibiyotik ilaç vermeden, doğal yöntemlerle besleyen Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler 10 aya ulaşan kurbanlık kuzuların bayram öncesinde kilo kontrollerini yaptı. Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zooteknik Hayvan Besleme Bölüm Başkanı ve Hayvancılık Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, fakültede eğitim gören öğrencilere hayvancılık uygulamalarını yerine getirirken, elde ettikleri erkek kuzuları da kurbanda satacaklarını açıkladı.

Öncelik olarak Balıkesir Üniversitesi personeline kuzuları satmak istediklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, vatandaşlara nasıl kurban almaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Mehmet Ali Azman: “Önceliğimiz öğrencilere uygulamalı eğitim” İhlas Haber Ajansı’na kurbanlık için ayrılan 40 kuzu hakkında açıklamalarda bulunan Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zooteknik Hayvan Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, “Şu anda bizim merkezimizde kıvırcık koyunlarımız var. Bu koyunlardan elde ettiğimiz 40 tane kuzuyu kurbanlık için ayırdık. Tabi ki öğrenci uygulamaları bizim için esas. Öğrencilere sağlıklı hayvan nasıldır, hayvanların davranışları, yem yemesi, yatması, kalkması bütün bunları öğretiyoruz. Bunun yanında aşılamaları öğretiyoruz öğrencilere ve ilgili arkadaşlar hayvanların muayenesini gösteriyor. Elimizdeki hayvanları kurbanda öncelikle personelimize satıyoruz. Kıvırcık koyun; Türkiye’de eti en lezzetli olan koyun, bu bölgenin koyunu. Bu nedenle biz bunu gen kaynağı olarak korunmasından yanayız. Bu sebeple elimizde kıvırcık koyunu tutuyoruz” diye konuştu.

“Kurbanlıklarımız son derece sağlıklı” Kurbanlık için ayrılan 40 kuzunun gayet sağlıklı ortamda yetiştirildiğine belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, “Hayvanlarımız son derece sağlıklı. Biz burada sadece parazit ilaçlarını yapıyoruz, beslemesine dikkat ediyoruz, aşılamalarına dikkat ediyoruz. Onun dışında herhangi bir sağlık sorunu yaşamıyoruz. Personelimize de bunu gönül rahatlığıyla satıyoruz. Onlar da bunları kesip kurbanlık olarak kullanıyorlar. Bu anlamda biz özellikle Balıkesir Üniversitesi’nde çalışanlarımıza iyi bir hizmet sunduğumuzu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Bildik yerden kurbanlık alın” Vatandaşları kurbanlık alma konusunda da uyaran Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, “Vatandaşlarımız kurbanlarını alırken sağlık olmalarına dikkat etmeleri gerekir. Sağlıklı olduğunu öncelikle hayvanların bakışları, hareketleri, burun akıntıları, bütün bunlar bilinir. Tabi ki veteriner hekimler kontrol ederse bunu daha iyi bilirler. Ancak tanıdık, bildik yerlerden kurbanlıklarını almalarını tavsiye ederiz. Rastgele bir yerden aldıkları zaman sağlıklı olmayabilirler. Dişileri alırken gebelik muayenesi yapılması gerekir. Tarım Bakanlığınca da dişi kesimleri yasak zaten. Erkek hayvanları almalarını tavsiye ederiz. Beslenmesi önemli. İyi beslenen hayvanların eti de lezzetli oluyor. Biz bu konuda mutlaka dikkat ediyoruz. Genç hayvanların eti daha da lezzetli oluyor. Bizim hayvanlarımız 10 aylık yaştalar. Yani tam kurbanlık olacak yaştalar. Bu sebeple vatandaşlar hem dini vecibelerini yerine getirirken hem de etini değerlendirirken doğru hareket etmelerini, doğru karar vermelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Öğrenciler kurbanlıkların bakımını yaptı Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, Hayvancılık Uygulama Merkezi’nde yetiştirilen kuzuların sağlık kontrollerinde eğitim aldı. Kurbanlık olarak belirlenen kuzuların kilolarını öğretim görevlileriyle birlikte ölçen öğrenciler, yine kurbanlıkların sağlık yönünden muayenelerine de eşlik etti.

