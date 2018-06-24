AK Partililer ilk seçim sonuçlarının ardından Huber Köşkü'ne akın etti

-Araçlarda AK Partililer

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Seçim sonuçlarının gelmesi üzerine çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonuçları takip ettiği Huber Köşkü önüne akın etti. Ellerinde AK Parti bayraklarıyla sonuçları coşkuyla kutlayan AK Partili vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki ikametinden çıkarak akşam saatlerinde seçim sonuçlarını takip etmek için Tarabya'daki Huber Köşkü'ne geçmişti. AK Partili vatandaşlar da seçim sonuçlarının gelmesiyle birlikte Huber Köşkü'ne giderek sonuçları kutlamaya başladı.

Araçlarıyla korna çalan vatandaşlar ellerinde AK Parti bayraklarıyla sonuçları kutluyor. Köşk önünde araç kuyrukları oluştu.

