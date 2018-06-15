Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
AK Partili Yılmaz; “Üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artıyor”

AK Partili Yılmaz; “Üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artıyor”

Bingöl polis evindeki bayramlaş töreninden detaylar

Sınır Ötesi Harekat Güvenlik Güçleri Sınır Ötesi Bayramlaşma Büyüme Oranı 

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet yılmaz röp.

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin ilk çeyrek 7,4 büyüme sağladığını belirterek, “Büyümemiz oldukça yüksek, ilk çeyrekte 7,4 gibi dünyanın en yüksek büyüme oranı gösteren ülke olduk. Üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artıyor” dedi.
Bingöl’de resmi bayramlaşma töreni polis evinde gerçekleşti. Törene Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz İHA'ya yaptığı açıklamada;"Bayramlar dayanışmanın doruğa çıktığı, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin pekiştiği ve insanların ortak bir sevinci yaşadığı günlerdir. Bu bayramların hiçbir şeyin gölgelemesine müsaade etmeyeceğiz. Bayramlarımızı her şey rağmen yaşamaya devam edeceğiz. Ülkemizde hem yurt içinde hem de yurt dışında huzuru, güveni sağlayama dönük olarak devletimiz aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bir ülkenin güvenliği sadece sınırları içinde sağlanamıyor. Sınırların ötesinden gelen birtakım tehditler varsa, o tehditleri de bertaraf etmeniz gerekiyor. Bu çerçevede silahlı kuvvetlerimizin, güvenlik güçlerimizin yaptığı sınır ötesi harekatlarda da Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Bu bayram günü ülkemizin, milletimizin huzuru için mücadele eden bütün askerlerimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.
“Üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artıyor” Dolardaki artışı değerlendiren Yılmaz:"Bu dünyada bir süreç, gelişmiş ülkeler faiz oranlarını peyderpey arttırıyorlar. Ama bu aslında yeni bir durum değil. Birkaç yıldır bu süreci yaşıyor dünya. Aşama aşamada gerçekleştiğini görüyoruz. Aslında büyük oranda piyasalar bu gelişmeyi satın almış durumdalar, beklenen gelişmeler. Ama bir miktar yine de etkisi olabiliyor gerçekleştiği anda. Türkiye uzun zamandır bu gelişmeleri dikkate alarak politikalarını ayarlıyor, bundan sonra da öyle yapmaya devam edecek. Finansal piyasalarda, kurda geçici dalgalanmalar olabilir. Asıl olan ekonomik temellerdir. Siyasi istikrarınız, güveniniz varsa, makro ekonomik temellerimiz sağlamsa, bu tür dalgalanmalar yerini daha istikrarlı bir döneme bırakır. Bizim ekonomik temellerimiz çok şükür sağlam. Büyümemiz oldukça yüksek, ilk çeyrekte 7,4 gibi dünyanın en yüksek büyüme oranı gösteren ülke olduk. Üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artıyor. Reel ekonomi dediğimiz noktada herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet güzel gelişmeler görüyoruz"ifadelerini kullandı. (YA-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı