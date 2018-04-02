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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Partili Şahin yaralı askerleri ziyaret etti

AK Partili Şahin yaralı askerleri ziyaret etti

Milletvekili Şahin'in yaralı askerleri ziyareti

Yaralı Askerler Geçmiş Olsun Uzman Çavuş Yaralı Asker Cezaevi Aracı 

-Şahin'in yaralı askerlerle sohbeti
-Şahin'in hastane başhekiminden bilgi alması

( KARABÜK ) KARABÜK

- TBMM Eski Başkanı ve Karabük Milletvekili dün akşam Karabük’ün Yenice ilçesinde mahkum taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu araçta yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti. Trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi için cezaevinden izin alan ve cenazesine katılan tutukluyu taşıyan cezaevi aracı dönüş yolunda kaza yapmış araç içerisinde bulunan 2 uzman çavuş ile şoför şehit olmuştu. Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ait araçta tutuklu 1 kişinin dışında biri astsubay 12 er ise kazadan yaralı kurtuldu. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, kazada yaralanan Astsubay Ömer Kısıklı, Er Bora Uğurlu ve Er Hüseyin Gürokan’ı tedavi gördükleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şahin, ziyareti esnasında hastane başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan’dan yaralılar hakkında bilgi aldı. Ayakta tedavileri tamamlanan 8 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.
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