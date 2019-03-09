AK Partili Özhaseki: “Ömrüm hizmetle geçti. Şimdide önümüzde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı imtihanımız var Video

-Ayhan Yılmaz’ın konuşması



( ANKARA ) ANKARA



- Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, MHP’nin Pursaklar’da bulunan Saray Kongre Merkezi’ne konuk oldu. Özhaseki, “Ömrüm hizmetle geçti. Şimdide önümüzde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı imtihanımız var” dedi AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Saray Kongre Merkezi’nde MHP’liler le bir araya geldi. Cumhur İttifakı Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz’ı da tanıtan Özhaseki, projelerinden bahsetti. FETÖ terör örgütünün yaptığı darbe girişiminde canlarını feda edenleri ‘şehit oğlu şehit’ şeklinde nitelendiren Mehmet Özhaseki, "FETÖ diye bir bela vardı başımızda. Bu bela da 50 yıldır vardı başımızda. 15 Temmuz sürecinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu belayı defettik. 80 darbesinde şehit olan ülkücü kardeşlerimiz gibi bu darbe girişiminde vefat eden tüm kardeşlerimiz şehit oğlu şehittir. Haklarını helal etsinler. Değerli kardeşlerim bu PKK'ya da para veren, destek veren aynı kişiler. Bunlar Türkiye'nin güçsüz olmasını ve birbirimize düşmemizi istiyorlar. Bir başka istekleri de bir Kürdistan devleti kurmak. Şimdi biz bu kötü insanlara karşı tüm partililerle bir arada olmak istiyorduk. Ama 15 Temmuz'da seçilmiş hükümetin yanında olan tek bir adam vardı. O da sağ olsun Devlet Bahçeli'ydi. Bizim tek derdimiz belediye başkanlarını seçerken; yerli ve milli olmasıydı. Biz belediye başkanlarını seçerken tek dersimiz; Kandilden emir alan Pensilvanya'dan emir alan kişilerin başa gelmemesiydi" dedi.

Neredeyse hayatı boyunca belediyecilik yaptığını ve iyi niyetli işlere imza attığını belirten Özhaseki, "21 yıl belediyecilik yaptım. Bu belediyecilik sırasında Kayseri de kurtarılmış bölge olduğunu öğrendim. Anadolu'nun Kayserisinde kurtarılmış bölge olur mu. 5 tane kurtarılmış bölge vardı. Şehrin ihalelerine mafyalar giriyorlardı. Bunlardan kurtardım Kayseri'yi. Elhamdülillah mücadelem 20 sene sürdü. Bu süreçte ne alt yapı sorunu ne üst yapı sorunu kaldı. Kayseri'ye kayak merkezi kurdum, hem şehre istihdam oldu bu kayak merkezi hem turizmi canlandırdı. UEFA standartlarında bir stat yaptım. Gecekonduları bilirsiniz. Gecekonduları yıktım. Allah'a çok şükür kimse kafama kiremit fırlatmadı. Hepsini ev sahibi yaptım. Değerli kardeşlerim eğer siz iyi niyetli bir insansanız Allah'ta sizin yardımcınız oluyor. Ben işlerimi hep iyi niyetle yaptım" şeklinde konuştu.

Sırada Ankara imtihanı olduğunu söyleyen Özhaseki, CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ı da projelerini açıklayamamakla eleştirdi.

Özhaseki, “Ömrüm hizmetle geçti. Şimdide önümüzde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı imtihanımız var. Ben buna imtihan diyorum. Biz 25 arkadaş bu yola çıktık ve projeler hazırladık. Bu arkadaşların hangi partili olduğunun bir önemi yok. Ankara için çalışacak milli insanlar. Karşımızda 3 dönem üst üste aday olan CHP'nin adayı var. Ben isterim ki bu arkadaş projelerini açıklasın. Ama şu ana kadar, su paralarıyla ilgili projesi dışında bir açıklamada bulunmadı. Su sorununu da biz Mustafa Tuna'yla birlikte çözdük. E o zaman niye adaysın kardeşim sen. 5 sene boyunca ne yapacaksın. Ankara bu kadar hafife alınır mı?" ifadelerini kullandı. Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz ise şu açıklamalarda bulundu: "Pursaklarda sokak sokak, mahalle mahalle dolaşıp sizlerle görüşüyor ve Başkanımız Mehmet Özhaseki ve kendimiz için oy istiyoruz. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum."

