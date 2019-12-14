AK Partili kadınlardan yerli üretime destek - BATMAN
- AK Partili kadınlardan yerli üretime destek - Kermesin düzenlendiği salondan ve katılımcılardan görüntüler - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Vatandaşların stantları dolaşması - AK Parti Batma Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici'nin konuşmasıAK Partili kadınlardan yerli üretime destekBATMAN (AA) - AK Parti Batman Kadın Kolları tarafından ak kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir sloganıyla kermes düzenlendi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen kermeste, üyeler tarafından getirilen ürünler satışa sunuldu.AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici, yerli ve milli üretimi desteklemenin önemine değinerek, "Bu etkinliği yapmamızdaki amaç kadınların ürettiği ürünleri ekonomiye katmak ve kadınlara destek olmaktır." dedi. Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan, Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin ve vatandaşlar katıldı.
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