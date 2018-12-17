AK Partili kadınlara saksı atmışlardı, hapis cezası aldılar

-Olay yeri



( İZMİR )- Saksı atan anne ve oğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten 11’er ay 20’şer gün, mala zarar vermeden 5 ay ceza aldı- Anne ve oğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten aldıkları cezayı temyize götürecek İZMİR



- 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için düzenlenen referandumda AK Partililerin üstüne saksı atan İzmirli Ayşe Gül Gürçen ve oğlu İsmail Hakkı Hacet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri suçlamasıyla yargılandıkları davada 11’er ay 20’şer gün hapis cezası aldı. Anne ve oğlu, açılan iki davadan birinden de "mala zarar verme" suçundan 5 ay ceza aldı. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 2017 yılında yaşanan olayda, Ayşe Gül Gürçen (53) ve oğlu İsmail Hakkı Hacet (36), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için referandum çalışması yapan AK Partili kadınlarla tartışarak, balkondan parti aracına saksı atmıştı. Ayşe Gül Gürçen ve oğlu İsmail Hakkı Hacet’ten şikayetçi olanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri yönünde ifade vermeleri üzerine anne ile oğlu hakkında Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ve Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde ise "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından dava açıldı. Ana ve oğul hakkında açılan davalarda ise karar çıktı. Ayşe Gül Gürçen ve oğlu İsmail Hakkı Hacet, yargılama sonucunda suçlu bulundu. Anne ve oğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11’er ay 20’şer gün hapis cezası aldı. Cezayı 7’şer bin TL adli para cezasına çeviren hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına da karar verildi.

Açılan ikinci dava ise Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Davada "hakaret" suçlamalarından beraat eden sanıklar, "mala zarar verme" suçundan ise 5 ay hapis cezası aldı. Anne Ayşe Gül Gürçen ve oğlu İsmail Hakkı Hacet, mahkemenin gerekçeli kararı açıklamasının ardından, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne kararı temyiz etmek için başvurdu. Olay 22 Mart 2017’de akşam saatlerinde İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde yaşanan olayda, referandum çalışması yürüten AK Parti Kadın Kolları broşür dağıtmak için bir sokağa girdi. Seçim aracı eşliğinde yürüyen AK Partili kadınlar ile bazı sokak sakinleri arasında araç müziğinin sesinin yüksek olduğu gerekçesiyle tartışma çıktı. İddiaya göre, bu sırada evinin balkonunda bulunan 53 yaşındaki Ayşe Gül Gürçen ve oğlu İsmail Hakkı Hacet, AK Partili kadınlara saksı attı. Saksının seçim aracına gelmesi sonucu maddi hasar oluştu.Olay sonrası hem AK Partili kadınlar, hem de Ayşe Gül Gürçen birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

