Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Partili kadınlar şiddete karşı yürüdü - İZMİR

AK Partili kadınlar şiddete karşı yürüdü - İZMİR

- AK Parti İzmir Kadın Kolları üyelerinin toplanması - Yüzlerini mor renge boyayan kadınlardan detaylar - AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ve partililerden detaylar - Kadınların sloganlar eşliğinde yürümesi - Dilek Yıldız Büyükdağ'ın basın açıklaması - Beyaz panoya turuncu renkli boya ile el izi bırakan kadınlardan detaylar25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - İzmir 'de AK Partili kadınlar şiddete karşı yürüdüİZMİR (AA) - AK Parti İzmir Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
Bayraklı ilçesindeki yürüyüşe katılanlar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla turuncu kurdele taktı.Ellerinde turuncu balon ile "Haddini aşan öfkene yenik düşme", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir" yazılı dövizler taşıyan, "Kadına uzanan eller kırılsın" sloganı atan kadınlar, yüzlerini mor renkli boyayla boyayarak ve kafalarına sargı bezi sararak şiddete dikkati çekti.AK Parti İl Başkanlığı'nda sona eren yürüyüşün ardından açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, her zaman kadının yanında olan, kadın politikalarını önde tutan bir partinin mensubu olduklarını belirtti.
Çankırı, "Hiçbir kadının şiddet görmemesi için o kadınlara eşlik yapacak erkekleri biz anneleri yetiştiriyoruz. Erkek çocuklarımızın kadınlara kötü davranmaması için evde rol model olmamız lazım. Babalarımızın da evdeki davranışları çok önemli." ifadelerini kullandı.AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ da kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini, aile içi şiddetin hala en yaygın şiddet biçimi olduğunu belirtti.
Kadınların yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadelelerle kadına, insana yakışır hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde ettiğini ifade eden Büyükdağ, Türkiye'nin kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle kadınların yanında olarak güçlenme süreçlerine katkı sağladığını anlattı.Büyükdağ, partisinin her alanda kadınların hayatlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdiğini de sözlerine ekledi.Açıklamanın ardından kadınlar, beyaz panoya turuncu renkli boya ile el izi yaptı.

Politika Aile İçi Şiddet Tezahür Basın Açıklaması Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı