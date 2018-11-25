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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Partili kadınlar kadına şiddete karşı yürüdü Haberi

AK Partili kadınlar kadına şiddete karşı yürüdü Haberi

AK Partili Kadınlar ve milletvekillerinin meydanda toplanması

Bild Kadına Şiddet 

-AK Part Kadınlar ve milletvekillerinin yürüyüşü
-Balkan Türkan Buğra'nın açıklaması
-Milletvekilleri ve Kadın Kolları Başkanının panoya el izlerinin çıkartmaları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- AK Parti Balıkesir Kadınlar Kolu '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş yaparak turuncu çizgi farkındalığını artırmak için turuncu boyayla panoya el bastılar. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Kınama Günü nedeniyle Balıkesir AK Parti Kadın Kolları üyeleri Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanarak Anafartalar ve Kızılay Caddelerinde ellerinde kadına şiddeti kınayan pankartlarla AK Parti İl Başkanılığına yürüdüler. Ak Kadınların yürüyüşüne Balıkesir AK Parti milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Ak Parti Gençlik kolları Başkanı M.Zahit Bayram ve partili kadınlarda destek verdi. AK Parti Toplantı Salonu'nda Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra kadına şiddet günü bildirisini okuduktan sonra, Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra ve AK Parti Kadın Kollarına bağlı kadınlar ellerini turuncu boya ile kaplayarak, Kadına Şiddet Dur panosuna ellerinin izini çıkarttılar.
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