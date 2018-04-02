Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Partili başkanın adını kullanan dolandırıcı tutuklandı

AK Partili başkanın adını kullanan dolandırıcı tutuklandı

ak parti il başkanı Mahmut Peşin'in açıklaması

Basın Toplantısı Toplantı Ak Parti Suç Duyurusu Ak Parti İl Başkanı 

-plaket verilmesi
-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin’in adını kullanarak iş vaadinde bulunan dolandırıcı polis operasyonuyla yakalandı. Niğde’de 64 yaşındaki İ.Y. eşine otobüste yer veren işsiz Özel Güvenlik Görevlisi Muhammed Benli’den iş bulma vaadiyle bin 500 TL istedi. İşsiz genç ilk önce dolandırıcıya 150 TL verdi. İ.Y.'nin ikinci kez bin TL daha istemesi üzerine şüphelenen genç, durumu hemen AK Partili yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İl Başkanı Mahmut Peşin Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan aramada KOM ekipleri tarafından suçüstü yakalanan İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş Alımları AK Parti’den geçmiyor Konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek vatandaşlara uyarıda bulunan AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, mağdur Muhammed Benli’ye plaket verdi. Peşin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ak Parti adını kullanan hiç kimseye itibar etmesinler. Para talep edilen bir konu varsa, dolandırma yöntemi olduğunu anlasınlar ve Emniyet birimlerimizle ya da bizimle iletişime geçsinler. Muhammed kardeşimizi cesareti dolayısıyla tebrik ediyorum. Hem partimizin zedelenmesinin önüne geçti, hem dolandırılmaktan kurtuldu. Şayet bu cesareti göstermeseydi, belki de İsmail Yüce isimli şahıs daha kimleri bu yalan dolu vaatle dolandıracaktı."
İlgili Foto Galeriler
Binlerce Ankaralı İftar Yemeğinde Buluştu (AHİD)Binlerce Ankaralı İftar Yemeğinde Buluştu (AHİD)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'daCumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AntalyadaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalyada
AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!
İstanbul Bayramlaşıyor programıİstanbul Bayramlaşıyor programı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katıldıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı