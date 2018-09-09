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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Partili Aydın’dan Beypazarı’na övgü İzle

AK Partili Aydın’dan Beypazarı’na övgü İzle

-Barış Aydın'ın konuşması

Sanayi ve Ticaret Odası Kültür Turizmi Turizm Cenneti Ticaret Odası Sağlık Turizmi 

--Festivalden görüntüler
--Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Tarihi, Kültür ve Turizm Festivali'ne katılan Ak Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, “Beypazarımızı daha iyi noktaya götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu potansiyel var. Tarihinde, ticaretin başrol oyuncularından birisi olmuş, İpek Yolu güzergahında olan ilçemiz, bu potansiyele zaten sahip. İnsan gücü, güler yüzlü esnafı bunu çok kolay bir hale getiriyor” dedi.
24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Tarihi, Kültür ve Turizm Festivali'nin üçüncü gününde festivale katılan AK Parti Ankara Milletvekili Aydın, Beypazarı ve festival hakkında değerlendirmelerde bulundu. AK Partili Aydın, “Gayet güzel. Hem Beypazarı’nın yöresel ürünleri satılıyor hem de yöresel oyunlarını seyrettik. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan Beypazarımızı ziyaret etti. Gayet neşeli, güzel, huzurlu bir ortamda bu festivali hep beraber yaşadık. Ben de bölge milletvekili ve Beypazarı Koordinatör milletvekili olarak hem festivalimize katılıp hem burada ticaret odamızı, sanayi odamızı, ilçemizi, belediyemizi, mülki amirlerimizi ve vatandaşlarımızı, esnafımızı ziyaret ettim” dedi.
İlçemizin sorunlarıyla, istekleriyle ve talepleriyle ilgili yönetici arkadaşlarımızdan ve vatandaşlarımızdan talepleri aldık” diyen Aydın, “İnşallah, ilçemizin Türkiye’ye hatta Dünya’ya tanıtılması noktasında el birliğiyle elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu vesile ile buradayız ama her zaman Beypazarı’nın yanında, çalışan arkadaşlarımızla, yaşayan arkadaşlarımızla hep beraber Beypazarımızın ismini çok daha iyi bir noktaya getirebilmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.
“Küçük dokunuşlarla çok ciddi çalışmalar yapılabilir” Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Beypazarı hem tarihi önemi olan bir ilçemiz hem de turizm noktasında çok daha iyi yerlerde olmaya ihtiyacı olan bir ilçemiz. Ülkemiz bir turizm cenneti. Yalnızca sağlık turizmiyle, kültür turizmiyle çok küçük dokunuşlarla çok ciddi çalışmalar yapılabilir. Beypazarı da bu anlamda çok önemli. Tabi, denizimiz yok ama kültürüyle, tarihiyle Beypazarı’nı turizm noktasında çok iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum. Bu çalışmaları da İnşallah, hızlı bir şekilde başlatıyoruz, zaten devam eden çalışmalar var. Ben de iş dünyasının bir temsilcisi olarak parlamentoya girdim. Kendi bilgi ve tecrübemi, ekibimin bilgi ve tecrübelerini burada arkadaşlarımızda paylaşarak Beypazarımızı daha iyi noktaya götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu potansiyel var. Tarihinde, ticaretin başrol oyuncularından birisi olmuş, İpek Yolu güzergahında olan ilçemiz, bu potansiyele zaten sahip. İnsan gücü, güler yüzlü esnafı bunu çok kolay bir hale getiriyor. Dinamik bir insan, dinamik bir ticari tecrübesi olan bir ilçemiz. Çok zorlanmayacağız. İnşallah, Beypazarı’nı Türkiye’nin en önemli ilçelerinden bir tanesi yapmak için elimizden geleni yapacağız.” Aydın, “Bugün belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, sanayi ve ticaret odası başkanlarımızla, mülki amirlerimizle, vatandaşlarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla, teyzelerimizle ve amcalarımızla güzel, neşeli, bizim Anadolu’nun o zenginliğini Beypazarı’nda hep beraber yaşadık” dedi.
Vatandaşları Beypazarı’na davet eden Aydın, “Gelsinler, Beypazarı’nı görsünler. Beypazarı’nın tarihini, yöresel ürünlerini tatsınlar. Mutlaka, çocuklarına Beypazarı’nı gezdirsinler” ifadelerini kullandı. (FRT
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