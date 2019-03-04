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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AK Partili Aday’dan örnek davranış

AK Partili Aday’dan örnek davranış

Spor salonu ziyareti

Kum Torbası Engelli Kadın Boks Akülü Sandalye 

-Esnaflarla konuşması
-Engelli kadına yardım etmesi

( İSTANBUL )- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, engelli kadının karşıya geçmesine yardımcı oldu İSTANBUL

- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, engelli kadının karşıya geçmesine yardımcı oldu. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne 30 günden az bir süre kala çalışmalarına devam ediyor. Gün boyu kapı kapı dolaşarak esnaflarla ve sokaktaki vatandaşlar ile konuşan Ulusoy, seçim çalışmaları kapsamında Kick Boks Şampiyonu Orhan Doğan’a ait spor salonuna gitti. Sporcularla uzun süre sohbet eden Ulusoy, boks eldivenleri ile kum torbasına vurdu. Ulusoy, burada verdiği mesajlarda seçilmesi halinde Avcılar’da spora ve sporculara verilecek hizmetlerin artacağının sözünü verdi. AK Partili Aday Ulusoy, esnaf ziyareti sırasında yolda akülü sandalye ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli bir kadınla karşılaştı. Engelli kadın, Ulusoy’dan, kendisinin seçilmesi halinde, engelli rampalarına park eden araçlar için bir çözüm bulmasını istedi. Ulusoy, engelliler için yapılacak çalışmalarında sözünü vererek kadının cadde trafiğinde karşıdan karşıya geçmesi için yardımcı oldu.
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