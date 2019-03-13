Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy’dan kentsel dönüşüm açıklaması

AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy’dan kentsel dönüşüm açıklaması

-İSMEK ziyaret

Başkan Adayı Belediye Başkanlığı Belediye Meclis Üyesi Meclis Üyesi Öğretmenler 

--Tıp Bayramı etkinliği
--Muzaffer Çavuşoğlu program
--Orta Asya hemşeri buluşması
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Arısoy: “Seferberlik başlatacağız” İSTANBUL

- Orta Asyalı Hemşehri Buluşması programında konuşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütün imkanlarını kullanarak yaşadığımız evlerin depreme daha dayanıklı hale getirilmesi konusunda bir seferberlik başlatacağız” dedi.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine sayılı günler kala vatandaş temaslarını sıklaştırdı. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 58. Bulvar Caddesi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarını (İSMEK) ziyaret etti. Arısoy, kursiyerler ve öğretmenlerle sohbet etti. Bir kursiyerin pazar yerleri ile ilgili sorusunu yanıtlayan Arısoy, pazar kültürünü yaşatarak sabit kapalı pazar yerleri için çalışacağını ifade etti.
Ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katılan Arısoy, doktorlarla bir araya geldi. Arısoy, doktorluğun kutsal bir meslek olduğunu belirterek doktorların gününü kutladı. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, tıp bayramı etkinliğinin ardından Zeytinburnu Belediyesi’nin ilk Belediye Başkanı Muzaffer Çavuşoğlu’nun düzenlediği programda Rumelili vatandaşlarla buluştu. Bu zamana kadar hiçbir belediye başkan adayına destek vermediğini belirten Çavuşoğlu, “Ben kendisini tanıdım. Zeytinburnu’na çok iyi bir belediye başkanlığı yapacağına inanıyorum” dedi.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde AK Parti’den belediye meclis üyesi adayı Reşide Yüksel’in tanıtıldığı Orta Asyalı Hemşehri Buluşması programına katıldı.
Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşüm konusuyla ilgili bir konuşma gerçekleştiren belediye başkan adayı Ömer Arısoy, “Önümüzdeki dönemde Zeytinburnumuzda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütün imkanlarını kullanarak yaşadığımız evlerin depreme daha dayanıklı hale getirilmesi konusunda bir seferberlik başlatacağız” dedi.
(CS- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı