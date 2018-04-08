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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan Kongresi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak (2) - İSTANBUL Haberi

AK Parti Zeytinburnu 6. Olağan Kongresi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak (2) - İSTANBUL Haberi

- AK Parti Zeytinburnu İlçe Kongresi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Zeytinburnu İlçe Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Bakan Albayrak: "Bugün Türkiye'de ülkemize, birliğimize, mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle, aynı safta ve aynı dili kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var." - 2 -

Ak Parti 

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