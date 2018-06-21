AK Parti'ye Güneydoğu'daki iş adamlarından destekler sürüyor İzle

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( GAZİANTEP )- MUSİAD’ın seçim öncesi istişare toplantısına iş adamlarının yanı sıra AK Partili milletvekilleri de katıldı GAZİANTEP



- Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu, Kadim Başkanlar ile 24 Haziran seçimleri öncesi istişare toplantısı düzenledi.

MÜSİAD binasında gerçekleşen toplantıya, AK Parti milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Ahmet Uzer’in yanı sıra, çok sayıda davetli katıldı.

İstişare toplantısında konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, konuşmasında 15 Temmuz vurgusu yaptı. Milletvekili Erdoğan, “Bizler 28 şubat öncesi ve sonrasında ne isek oyuz. Bunun gereklerini sadece bugün değil 1974 yılında da yaptık. 90’lı yıllarda ve darbelerde bile yaptık. Bugün de yapıyoruz. Bugün o günlerden daha tehlikeli bir süreçteyiz. 28 Şubat insanları baskılayan eğitimde fırsat eşitliğini vermeyen ve insanların başörtüsüne bile elini uzatan bir anlayıştı. Bugün geldiğimiz süreç ise 15 Temmuz sürecidir. Bu süreç ayrı bir olay. Tamamen Çanakkale Savaşı ile eşdeğer bir olaydır. Çanakkale Savaşında iç hainler yoktu. Bugün iç hainler var. Elin gavuru tanklar ve uçaksavarlar ile bizleri ezmedi. Ama bizim gavurlar göre göre bombayı attığını söylüyor” dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise, "24 Haziran seçimlerinin önemini burada konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü bu seçimin önemini hepimiz biliyoruz. Bu seçimin bir kader seçimi olduğunu da hepimiz biliyoruz. Pazar akşamı sizlerin de desteği ile bundan önce olduğu gibi inşallah Cumhurbaşkanımızın ve AK Partinin zaferi ile sonuçlanacağından şüphemiz yoktur” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk ise, 16 yıllık siyasi istikrar ile ekonomideki 5.9’luk büyümeyi hatırlatarak, "Memleketimiz son 16 yılda gerek yurt dışında uluslararası politik değişimlerin olumsuz etkilerini, gerek yurt içinde kendi aleyhinde düzenlenmiş provokasyonları bertaraf ederek, doğru bildiği yolda ilerlemesini sürdürmüştür. Sosyal tahriklerden algı oyunlarına, hukuki manipülasyonlardan milli birliğimize karşı suikast planlarına, hatta darbe girişimine kadar yoluna çıkan her engeli sabırla atlatmıştır. 16 yıllık siyasi istikrarın ekonomimize sağladığı yüzde 5.9’luk ortalama büyüme oranı ve milli gelirimizin 3.6 katına çıkması bu durumun en önemli kanıtıdır. Kim ne yaparsa yapsın bizleri inandığımız ve kendimizi adadığımız bu yoldan döndüremeyecektir. Bu duygular ile 24 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



