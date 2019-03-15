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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Refah ve Fazilet Partisi'nde görev yapan eski teşkilat mensupları ile buluştu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Refah ve Fazilet Partisi'nde görev yapan eski teşkilat mensupları ile buluştu

Programa katılan davetlilerle selamlaşma

Semt Pazarı Milletvekili 

-Programa katılan milletvekillerinden görüntü
-Başkan adayı Yıldırım’ın konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Refah ve Fazilet Partisi’nde görev yapan eski teşkilat mensupları ile buluştu. Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Nikah Sarayı’nda, Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde görev yapan eski teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Çok sayıda teşkilat mensubunu bir araya getiren programa, AK Parti MKYK üyesi ve milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda bir konuşma yapan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’de Belediye Başkanı Hasan Can döneminde yapılan hizmetlerin üzerine yeni hizmetler ekleyerek, Ümraniye’ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, göreve geldiklerinde öncelikle, otopark ve semt pazarı projelerini hayata geçireceklerini, 2B konusunun bulunduğu mahallelerde de Ümraniye’nin çehresini değiştirecek uygulamaları gerçekleştireceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın da İstanbul için büyük bir şans olduğunu hatırlatan Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’deki hedefinin yüzde 70 oy oranına ulaşmak olduğunu vurgulayarak, programa katılanlardan destek istedi.
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