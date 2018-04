AK Parti Trabzon Milletvekili Kösoğlu Çukurca’da

-Bir çocuk ile ilgilenmesi

-Özel harekat timleri ile sohbet ve tokalaşması

-Parti binasındaki açıklamalar

-İlçe başkanı konuşması

-İl Başkanı konuşması

-Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu’nun konuşması

-Kalabalıktan görüntüler



( HAKKARİ ) - AK Parti Trabzon Milletvekili Kösoğlu: - "Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" - "Türkiyesiz siyaset olmaz" HAKKARİ



- AK Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkari Koordinatörü Av. Ayşe Sula Köseoğlu, Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu. AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrulllah Gür ve beraberindeki Ak Parti yönetimi ziyaretlerde bulunmak üzere Çukurca’ya geldi. Milletvekili Köseoğlu ve beraberindekiler AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ve partililer tarafından karşılandı. Çarşı merkezinde güvenliği sağlayan özel harekat timleri ile tek tek tokalaşarak görevlerinde başarılar dileyen Köseoğlu, yoldan geçen bir çocukla da yakından ilgilendi. Daha sonra ilçe parti binasına geçen Köseoğlu ve beraberindekiler partililerle bir araya geldi. Burada selamla konuşması yapan AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, "Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu sadece koordinatörümüz değil bizim milletvekilimizdir. Hakkari’nin sorunları ile yakından ilgilenen ve her zaman aramızda bulunduğu için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrulllah Gür ise Çukurca’nın her zaman kendileri için çok önemli bulunduğunu belirterek, kendilerinin Çukurcalılarla hasbihal etmeye sorun ve sıkıntılarını dinleyemeye geldiklerini ifade etti.

Hakkari Koordinatörü AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu ise yaklaşık 7-8 aydır Hakkari koordinatörlüğünü yaptığını, fırsat buldukça ilçeye geldiğini söyledi.



Köseoğlu, "Yüksekova ve Hakkari’de ziyaretlerde bulunduk. Hakkari’de gece geç saatlere kadar dolaşan vatandaşlarımız ile kucaklaştık. Onların sorun ve sıkıntılarını dinledik. Ama gerçekten Hakkari’den güzel şeyler oluyor diyebilirim" dedi.

"Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" Çukurca ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması sonucu şehit olan iki askerin ailelerine de başsağlığı dileyen Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu, "Dün üzücü bir haber ile sarsıldık. Çukurca’da iki kahraman askerimiz şehit oldu. Biri Kırklareli biri Samsun ilinde olan iki vatan evladımız idi. Bu vatanın birliği dirliği ve selameti için hayatlarını ortaya koyan elini taşın altına koyan ve gözünü kırpmadan görevinin gereğini yerine getiren tüm şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Allah tüm askerimize güç ve kuvvet versin. Dualarımızla her zaman onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her bir vatan evladı bizim kendi evladımız gibi, kendi içimizde acısı kor oluyor. Ama buraları vatan kılan Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana ve bu uğurda canını ortaya koyanların sağladığı o birlik ve beraberlikle kardeş olarak yolumuza devam ediyoruz. Siz birbirimize sahip çıktıkça kimsenin bizim bu birlik ve beraberliğimizi bozma gücü olmayacaktır. Türkiye daha da büyüyecek dünyadaki yeri de konumu da daha etkin bir hale gelecektir" dedi.

"Türkiyesiz siyaset olmaz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün dünyada Türkiyesiz siyaset olmayacağını ortaya koyan çok önemli adımlar attığını anımsatan Köseoğlu, "En son Kudüs kararında tüm dünyanın dünya 5’ten büyüktür sözünün hayat bulduğu bir gerçeği bir uygulamayı beraberinde hepimiz tanıklık ettik. Dün Orta Doğu'da silahlar yapılırken Türkiyesiz dünya siyasetinin olmayacağı gerçeği ile tüm dünyanın Türkiye’nin varlığını hesaba katarak bir siyasi hareket içerisinde olduğunun hepimiz farkındayız. Bugün bir taraftan Rus’ya bir taraftan ABD ve İran, bir tasarrufta bulunacaklarsa Türkiye’nin buradaki varlığını, gücünü çok ciddi şekilde dikkate olmak zorundalar. Biz burada güçlü olduğumuz zaman biz dik durduğumuz zaman biz burada birliğimize sahip çıktığımız zaman Türkiye içerisindeki her bir vatandaşımız 81 il, 81 milyon beraber güçlü Türkiye’nin bu avantajlarından beraberce faydalanacağız. Ben Trabzon milletvekiliyim. İstiyorum ki Trabzon’da ne varsa Hakkari’de de o olsun. Buraların da işadamlarının yatırım yapacağı alanlar haline getirelim. Buraların muhteşem bir güzelliği ve doğası var" şeklinde konuştu.

Esnafları ziyaret eden Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu, kaymakamlık ziyareti ve muhtarlarla yapacağı toplantının ardından ilçeden ayrılacağı belirtildi.