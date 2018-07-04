AK Parti Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı - TEKİRDAĞ
- Milletvekillerini ilçe seçim kurumuna gelişi - Milletvekillerinin mazbata alması - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Milletvekili Mustafa Yel'in zeybek oynamasıAK Parti Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop: - "Erken seçim için bir takım söylemler var. Bunlarla ilgili her hangi somut bir adım yok. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği için en az 360 oy, bunun için de referandum gerekiyor. Bu konu ile ilgili anayasa değişikliği yapmak yanlış olur"TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti'den Tekirdağ milletvekili seçilen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül mazbatalarını aldı.27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Tekirdağ milletvekili seçilen Şentop, Yel ve Koncagül mazbatalarını almak üzere Süleymanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na geldi.Süleymanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Eyüp Taşar, Tekirdağ 'ın 27. Dönem milletvekillerinin mazbatalarını verdi.Tören sonrasında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Şentop, kendilerine destek veren vatandaşlara ve parti teşkilatına teşekkür etti.Şentop, bundan sonraki süreçte hem Türkiye hem de Tekirdağ için elinden gelenin fazlasını yapacağını ifade ederek, "Mecliste daha güçlü bir işleyiş için çalışacağız. Milletvekilliğimiz ülkemize ve Tekirdağ 'a hayırlı olsun. Meclise kayıt olup yemin ettikten sonra vekillik sürecimiz başlamış olacak. Ülkemiz ve şehrimiz için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi. Yerel seçimlerin erkene alınmasının gündemde olmadığını dile getiren Şentop, şöyle konuştu:"Erken seçim için bir takım söylemler var. Bunlarla ilgili herhangi somut bir adım yok. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği için en az 360 oy, bunun için de referandum gerekiyor. Bu konu ile ilgili anayasa değişikliği yapmak yanlış olur. Bu konuda partilerin anlaşması gerekiyor. Somut bir şey yok sadece görüşler var."Mazbata töreninin ardından milletvekili Mustafa Yel'in zeybek oynaması partilerden alkış aldı.