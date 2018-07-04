Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı - TEKİRDAĞ

AK Parti Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı - TEKİRDAĞ

- Milletvekillerini ilçe seçim kurumuna gelişi - Milletvekillerinin mazbata alması - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Milletvekili Mustafa Yel'in zeybek oynamasıAK Parti Tekirdağ milletvekilleri mazbatalarını aldı - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop: - "Erken seçim için bir takım söylemler var. Bunlarla ilgili her hangi somut bir adım yok. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği için en az 360 oy, bunun için de referandum gerekiyor. Bu konu ile ilgili anayasa değişikliği yapmak yanlış olur"TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti'den Tekirdağ milletvekili seçilen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül mazbatalarını aldı.27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Tekirdağ milletvekili seçilen Şentop, Yel ve Koncagül mazbatalarını almak üzere Süleymanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na geldi.Süleymanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Eyüp Taşar, Tekirdağ 'ın 27. Dönem milletvekillerinin mazbatalarını verdi.Tören sonrasında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Şentop, kendilerine destek veren vatandaşlara ve parti teşkilatına teşekkür etti.Şentop, bundan sonraki süreçte hem Türkiye hem de Tekirdağ için elinden gelenin fazlasını yapacağını ifade ederek, "Mecliste daha güçlü bir işleyiş için çalışacağız. Milletvekilliğimiz ülkemize ve Tekirdağ 'a hayırlı olsun. Meclise kayıt olup yemin ettikten sonra vekillik sürecimiz başlamış olacak. Ülkemiz ve şehrimiz için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.
Yerel seçimlerin erkene alınmasının gündemde olmadığını dile getiren Şentop, şöyle konuştu:"Erken seçim için bir takım söylemler var. Bunlarla ilgili herhangi somut bir adım yok. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği için en az 360 oy, bunun için de referandum gerekiyor. Bu konu ile ilgili anayasa değişikliği yapmak yanlış olur. Bu konuda partilerin anlaşması gerekiyor. Somut bir şey yok sadece görüşler var."Mazbata töreninin ardından milletvekili Mustafa Yel'in zeybek oynaması partilerden alkış aldı.

Misyon Anayasa Milletvekili Anayasa Değişikliği Referandum 

İlgili Foto Galeriler
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Oy kullanımında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralıOy kullanımında kan aktı: 2 ölü, 4 yaralı
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı