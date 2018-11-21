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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel - TEKİRDAĞ

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel - TEKİRDAĞ

- AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel'in konuşmasıAK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel: - "(NKÜ Rektörü Şimşek'in iddianamesinin kabul edilmesi) Yüce adalete güvenmek gerekiyor. Eğer varsa konuyla ilgili suç, kusur, hata, adalet önünde herkes hesap verecektir diye düşünüyorum. Bu sadece rektör için değil herkes için geçerli."TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesine ilişkin, "Yüce adalete güvenmek gerekiyor. Eğer varsa konuyla ilgili suç, kusur, hata, adalet önünde herkes hesap verecektir diye düşünüyorum. Bu sadece rektör için değil herkes için geçerli." dedi.
Yüksel, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Trakya ve Balkan İş Formu" açılış töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen pazar günü yapılan temayül yoklamasıyla ilgili AK Parti Genel Merkezi'nde bazı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ 'ı çok önemsediğini ifade eden Yüksel, "Adayları kendisi değerlendirecek. Kısa zaman sonra adaylarla ilgili genel merkezden açıklama yapılacak. Çok kaliteli adaylarımız var. İnşallah Tekirdağ 31 Mart 2019 da AK Parti'nin bayrağı sallanan kıymetli illerden biri olacak." dedi.
Yüksel, bir gazetecinin, " Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Osman Şimşek hakkında 'Fetullahçı Terör Örgütü’ne yardım etme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame" ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine şu değerlendirmede bulundu:"Konu hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Herkesin bildiği kadarıyla soruşturma devam ediyor. Hem emniyetin hem de savcılığın çalışmaları devam ediyor. Ben de konu ile ilgili öğleden sonra net bir bilgi alacağım. Ama şu an sizin bildiklerinizden farklı bir şey bilmiyorum. Detaylı bir şey söylersem yanlış bilgi vermiş olurum. Yüce adalete güvenmek gerekiyor. Eğer varsa konuyla ilgili suç, kusur hata adalet önünde herkes hesap verecektir diye düşünüyorum. Bu sadece rektör için değil herkes için geçerli. Adli süreci bekleyip göreceğiz."

Açılış Töreni Görece Allah Rektör Pazar Günü 

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