Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kudüs'le ilgili alınan kararlar hepimizin içini acıttı” İzle

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kudüs'le ilgili alınan kararlar hepimizin içini acıttı” İzle

Merkez Camii’nden genel görüntüler

Terörle Mücadele Can Güvenliği Güvenlik Güçleri Bayram Namazı Şehit Aileleri 

-Ömer Çeliğin gelmesi
-Ömer Çeliğin açıklaması
-Ömer Çeliğin gidişi

( ADANA ) AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kudüs'le ilgili alınan kararlar hepimizin içini acıttı”- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Sabancı Merkez Camisi’nde katıldığı bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu- "Milletimiz büyük bir fedakarlık göstererek dünyanın her tarafından gelen göçmenlere can güvenliği için buraya kaçanlara asaletini göstererek kucağını açıyor. Milletimiz bir kere daha büyüklüğünü gösteriyor çorbasını, ekmeğini paylaşıyor"- "Umuyoruz ki bu bayram vesilesiyle acıların dindiği önümüzdeki dönemin daha umutlu olduğu bir dönem olsun"- "Eğer biz bugün memleketimizde huzur içerisinde bayram eda edebiliyorsak, bu şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıkları sayesindedir" ADANA

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam dünyasında büyük acılar çekildiğini ifade ederek, "Milletimiz büyük bir fedakarlık göstererek dünyanın her tarafından gelen göçmenlere can güvenliği için buraya kaçanlara tarih boyunca olduğu gibi asaletini göstererek kucağını açıyor. Umuyoruz ki bu bayram vesilesiyle acıların dindiği önümüzdeki dönemin daha umutlu olduğu bir dönem olsun” dedi.
Bayram namazını Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde kılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Çelik, burada yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun Ramazan’da oruçlarımızı sahurlarımızı eda ettik ve bayrama kavuştuk. Şimdide Adana’da bütün kardeşlerimizde bayram namazını eda ettik. Huzur içerisinde bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum" diye konuştu.
Terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Çelik, "Hepimizin huzuru için güvenlik güçlerimiz silahlı kuvvetlerimiz kahraman emniyetimiz büyük fedakarlık gösteriyor. Adana’da son bir ay içerisinde şehitlerimiz oldu. Bugünde bir şehidimiz var. Öğlen namazına eda edeceğiz. Bayram namazının hemen sonrasında şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Öncellikle bütün şehit ailelerinin bayramlarını kutluyoruz, en çok bayramı hak eden onlar. Eğer biz bugün memleketimizde huzur içerisinde bayram eda edebiliyorsak, bu şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıkları sayesindedir. Bugün bir şehidimiz var, milletimizin başı sağ olsun. Adanamız terörle mücadele konusunda en çok şehit veren illerimizin başında geliyor. Memleket meselesi söz konusu olduğunda Adanalıların hassasiyeti büyüktür. Gazilerimize büyük şükranlarımız var onlar büyük fedakarlık yaptılar yapmaya devam ediyorlar" dedi.
İslam dünyasında büyük acılar çekildiğini ifade eden Çelik şunları kaydetti: "Bu sene maalesef Filistinli ve Suriyeli kardeşlerimiz için çok zor bir sene oldu. Kudüs ile ilgili alınan kararlar hepimizin içini acıttı. Nitekim Arakan'daki Müslümanlar büyük sıkıntı çekmeye devam ediyorlar. Milletimiz büyük bir fedakarlık göstererek dünyanın her tarafından gelen göçmenlere can güvenliği için buraya kaçanlara asaletini göstererek kucağını açıyor. Milletimiz bir kere daha büyüklüğünü gösteriyor çorbasını, ekmeğini paylaşıyor. Umuyoruz ki bu bayram vesilesiyle acıların dindiği önümüzdeki dönemin daha umutlu olduğu bir dönem olsun. Tabi en önemlisi bizim millet olarak birliğimizi dirliğimizi korumak kendi hedefimize doğru yürümemizdir. Aziz milletimin İslam dünyasının Adana’dan bir kere daha bayramını tebrik ediyoruz.” İfadelerini kullandı. Bayram Namazı'na Ömer Çelik ile beraber Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
İstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonuİstanbul'daki Terör Örgütü Operasyonu
İstanbulda Paralel Yapı Operasyonuİstanbulda Paralel Yapı Operasyonu
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı