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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı Video

AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı Video

Olay yeri

Terör Eylemi Polis Seçim Süreci Ses Bombası Güvenlik Önlemi 

-Binadan görüntü
-Polislerin çalışması
-Zırhlı araç
-Röportaj
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy. Herhangi bir yaralanma olmazken seçim bürosunda hasar meydana geldi. Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Tahsin Sokak'ta bulunan AK Parti seçim irtibat bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ses bombası seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı. Ses bombasının patlamasıyla büronun camları kırılırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde incelemelerini tamamlayan ekipler kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. " Bu ikinci patlama oldu" AK Parti Karlıbayır Mahalle Başkanı Saddettin Korkmaz, “Saat bire çeyrek kala ses bombası patladı. Komşularımızın çağırmasıyla geldik buraya. Buraya baktığımızda maddi hasar vardı. Muhtemelen bu bir terör eylemidir. Mahallemizde yıllardan beri çalışıyoruz, bu ikinci patlama.. Daha önce de olmuştu. Tabi bunlar bizi bu seçim sürecinde asla yıldıramaz. İçerde kimse yoktu. Herhangi can kaybı ve yaralanma yok” dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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