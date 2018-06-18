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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı - İSTANBUL İzle

AK Parti seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı - İSTANBUL İzle

- AK Parti'nin Arnavutköy seçim irtibat bürosu önünden görüntüler - Polislerin incelemelerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - AK Parti'nin Arnavutköy seçim irtibat bürosuna ses bombası atıldı.Alınan bilgiye göre, Karlıbayır Mahallesi Tahsin Sokak'ta bulunan AK Parti seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ses bombası atıldı. Patlamanın etkisiyle büronun camları kırıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı.Polis, saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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