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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
AK Parti seçim bürosuna taşlı saldırı - ANKARA Haberi

AK Parti seçim bürosuna taşlı saldırı - ANKARA Haberi

- Saldırı yapılan bürodan ve zarar gören araçlardan detay - Polislerin incelemesi - AK Parti'nin Altındağ Battalgazi seçim irtibat bürosu ile önündeki araçların camlarını kıran saldırgan yakalandıANKARA (AA) - AK Parti'nin Altındağ'da bulunan bir seçim irtibat bürosunun deposu ile bina önündeki araçların camlarını kıran saldırgan yakalandı.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki AK Parti seçim irtibat bürosuna taşlı saldırı yapıldı. Parti bayraklarının bağlandığı kaldırım taşlarını seçim irtibat bürosunun yanındaki deponun camına ve bina önünde bulunan park halindeki üç araca fırlatan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Deponun ve araçların camları kırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Kısa sürede yakalanan zanlı, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis Akalan Saldırı 

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